Назван неожиданный симптом новообразований в щитовидной железе Врач Шараева назвала сиплый голос симптом новообразований в щитовидной железе

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Сиплый голос может оказаться симптом новообразований в щитовидной железе или в других областях шеи, предупредила врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента Ксения Шараева. Она рассказала «Москве 24», что такой неожиданной симптом появляется из-за механического сдавливания нерва.

Как правило, это происходит при выраженных отеках. Либо при новообразовании в щитовидной железе или в других областях шеи, — отметила врач.

По словам специалиста, осиплость появляется из-за того, что голосовые связки при разговоре не смыкаются из-за воспаления, так как становятся плохо подвижными. Еще одной причиной потери голоса может стать отек. Чтобы облегчить неприятный симптом нужно дать голосовым складкам отдохнуть, если голос осип из-за перенапряжения.

Врач также уточнила, что голос может осипнуть на фоне аллергии или отека Квинке. При отеке также может затруднятся дыхание. Еще одной серьезной причиной может быть гастроэзофагеальный рефлюкс. Шараева пояснила, что при этом заболевании содержимое желудка попадает в пищевод.

Кислота поднимается вверх, вплоть до гортани. В таком случае также может быть ощущение инородного тела в глотке, постоянное покашливание, изжога, — заключила специалист.

Врач-фониатр Дарья Харина ранее посоветовала отказаться от кислой, соленой и острой пищи во время восстановления севшего после простуды голоса. По словам специалиста, вредное воздействие на голос оказывают томаты, цитрусовые, орехи и семечки.