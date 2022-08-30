Назван неожиданный признак высокого количества холестерина Express: сухая кожа на ногах является признаком высокого количества холестерина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из симптомов, предупреждающих о высоком уровне холестерина в организме, является сухая кожа на ногах. Это связанно с тем, что увеличение концентрации холестерина в крови приводит к критической ишемии конечностей (КИК), при которой и развивается сухость кожи ступней, пишет Live 24 со ссылкой на статью в Express.

Если не снижать уровень холестерина в крови, то это приведет к образованию большого количества бляшек в артериях, из-за чего приток крови к ногам будет ограничен. Такое состояние вызывает критическую ишемию конечностей.

Сухость в ногах не единственный симптом КИК. Заболевание сопровождается жгучей болью в ступнях даже в состоянии покоя, кожа на ногах становится бледной и онемевшей, раны на них долго не заживают. Иногда ноги начинают опухать, выделяется гной, вызывая сильную боль.

Специалисты предупреждают, что высокий уровень холестерина редко проявляет себя в каких-либо симптомах. Самый надежный способ определить наличие патологии — сдать анализ крови.

Нутрициолог Лиза Гильман ранее рассказала, что употребление белокочанной капусты в ежедневном меню способствует снижению плохого холестерина (ЛПНП) в организме. Она объяснила, что продукт содержит растительные соединения, которые снижают уровень плохого холестерина, блокируя всасывание в пищеварительном тракте.