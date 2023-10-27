Назван неожиданный признак развития рака поджелудочной Малышева назвала повышение белка CA-19-9 признаком рака поджелудочной

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Онкомаркер CA-19-1 может помочь диагностировать рак поджелудочной железы на ранней стадии, заявила врач-терапевт Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, этот белок выделяется в кровь при разрушении клеток. Данный онкомаркер также может указывать и на другие смертельно опасные заболевания, в том числе на рак печени и легких.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что в головке поджелудочной железы часто образовываются опухоли. Выявить ее можно с помощью онкомаркера СА-19-1 — особого белка, выделяющегося при быстром росте и гибели клеток. Однако одно лишь повышение уровня этого белка в организме не позволяет врачам поставить точный диагноз. Пациентам с положительным анализом на СА-19-1 необходимо пройти ряд других обследований. Начать нужно с УЗИ брюшной полости, затем следует пройти магнитно-резонансную томографию поджелудочной.

Если у вас повышен онкомаркер, это признак рака. Пока рак не исключен, считается, что это рак. Если вы полностью обследовались и он был исключен, то вы спокойно ищете другую причину, — отметила Малышева.

Онколог Андрей Пылев ранее рассказал, какое заболевание предшествует раку пищевода. По его словам, он нередко возникает у пациентов с так называемым пищеводом Баррета. Это заболевание выявляется примерно у 10% пациентов, обращающихся к врачам с жалобами на изжогу.