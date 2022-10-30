Назван неожиданный фактор, влияющий на возможность зачатия Гинеколог Фисюк назвала неожиданный фактор, влияющий на возможность зачатия

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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала «Известиям», что ношение обтягивающих брюк снижает фертильность у мужчин. Эксперт добавила, что курение и алкоголь в значительной степени снижают фертильность у обоих полов. У женщин возникает ановуляция из-за выпитого алкоголя, а у мужчин это приводит к снижению сперматогенеза и к импотенции.

Партнеры с низкой массой тела и с ожирением находится в группе риска по заниженной фертильности. Очень часто предварительная рекомендация снизить вес, войти в параметр индекса массы тела ИМТ с 17–27 дают положительный эффект, — отметила Фисюк.

Она порекомендовала занятия спортом, но указала, что и в этой активности следует придерживаться меры.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе. Она пояснила, что синдром беспокойных ног проявляется, когда человек лежит на кровати перед сном и в ногах появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за покалывания, мурашек, кожного зуда. Эксперт уточнила, что проблема может возникнуть из-за дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, но отметила, что данное состояние требует лечения.