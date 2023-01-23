Назван необычный способ наладить эмоциональный контакт между партнерами Сексолог Генварская: умение играть на инструментах усилит эмоциональную связь в паре

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Умение играть на музыкальных инструментах может повысить эмоциональный интерес между мужчиной и женщиной, считает врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская. В беседе с РИАМО эксперт уточнила, что этот навык поможет также наладить гармоничные сексуальные отношения.

Если мужчина играет на музыкальном инструменте — у женщины включается эмоциональный контакт. Она думает, что мужчина, который тонко чувствует музыку и может ее воспроизводить, — он такой же тонкий и чувствительный в близких отношениях, — объяснила врач.

При этом мужчина заинтересуется женщиной, которая умеет играть на музыкальном инструменте, не только как сексуальным партнером, пояснила Генварская. Она рассказала, что так женщина показывает свое стремление к самообразованию, поэтому повышается интерес именно к ее личностным качествам, из-за чего мужчина захочет не просто наладить свою сексуальную жизнь, но и позвать девушку на свидание.

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