Назван необычный симптом гриппа Иммунолог Крючков: боль в животе является редким симптомом гриппа

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Иммунолог Николай Крючков заявил URA.RU, что боли в животе без высокой температуры являются редкими проявлениями гриппа у человека. Эксперт отметил, что лишь по этому симптому сложно распознать вирус. Он добавил, что чаще всего классическое повышение температуры и озноб являются главными индикаторами заболевания.

Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот, — сказал Крючков.

По его словам, любые другие симптомы проявляются после стандартных ранних признаков.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.