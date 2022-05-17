Назван недешёвый способ повысить безопасность в школах Эксперт по выживанию назвал новый способ повысить безопасность в школах

Дети на уроке / Фото shutterstock.com

Установка биометрической пропускной системы усилит уровень безопасности в школах и рано или поздно в России придут к этому, вопрос только когда, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, это дорогая система и трудно донести, что это необходимо. Собеседник считает, что быстрый переход к этой системе возможен, если люди, от которых зависит вопрос безопасности в школах, будут сфокусированы на этом.

Когда мы переходим к вопросу биометрии, что это долго, тут скорее это дорого. Трудно людям донести, что это действительно надо, что лучше сейчас заплатить за безопасность, чем платить за халатное отношение к мерам безопасности, жизням и здоровью людей. Вопрос о том, что снять отпечатки, не встаёт. Какое-то время это занимает и должен быть единый алгоритм, который все должны понимать и принимать, — объяснил Макеев.

По его мнению, сейчас сложно сказать, поможет ли это защититься от случаев массовой стрельбы. Эксперт предложил усилить меры контроля доступа в учебные заведения. Для этого необходимо, чтобы в школах находились не «читающие газету» охранники, а настоящие профессионалы, например, из частных охранных предприятий или подготовленные аудиторы.

Надо в сфере частной охраны или охранных предприятий ввести работу и подготовку, потому что у нас большая пропасть между действительно профессионалами своего делами, которые занимаются и совершенствуют свои навыки и умения, и теми людьми, которые идут в эту профессию, чтобы просто просиживать штаны в зоне условного комфорта. Он устроился, у него всё хорошо, первые два-три месяца немножко повникал, потом просто по накатанной. Зарплата устраивает, работа устраивает, человек расслабляется и начинает безответственно относиться к выполнению своих обязанностей, — полагает Макеев.

Эксперт добавил, что если улучшится качество пропускного режима и контроля за периметром школы, то случаев стрельбы можно будет избежать.

Ранее Макеев в беседе с NEWS.ru рассказал, какие меры необходимо принять, чтобы улучшить безопасность учебных заведений в России. Он полагает, что стоит тщательнее контролировать управление доступа учеников и персонала в школы, улучшать работу охраны, видеонаблюдения и кнопок тревоги.