Назван напиток, который поможет справиться с бессонницей Нутрициолог Тиханычева: чай тулси поможет справиться с бессонницей

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Чай тулси поможет справиться с бессонницей, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что данный напиток обладает седативным эффектом, положительно влияет на работу нервной системы и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна.

Чай тулси показан при проблемах со сном, поскольку обладает легким расслабляющим и седативным действием. Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна, — пояснила нутрициолог.

Тулси представляет собой многолетнее травянистое растение, которое произрастает в Индии. Там его применяют в лечебных целях и в кулинарии. По словам Тиханычевой, нужно заварить одну — две чайные ложки напитка в горячей воде, после чего дать ему настояться около 10–15 минут. Пить его рекомендуется за пару часов до отхода ко сну. Чай тулси также повышает защитные функции организма, замедляет процессы старения, улучшает метаболизм, повышает настроение и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

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