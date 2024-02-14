Назван минимальный срок выздоровления Кудрявцевой после перелома колена Травматолог Саутин: Кудрявцева будет лечить разрыв связок колена до 8 месяцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева будет восстанавливаться от перелома ноги с разрывом передних крестообразных связок колена до восьми месяцев, предположил в разговоре с NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. По его словам, при скорейшей пластике связки ожидается хоть и долгое, но с понятными перспективами восстановление.

Повреждения передней крестообразной связки сопровождаются повреждением костных структур, и в первую очередь плато большеберцовой кости или так называемых мыщелков большеберцовой кости. При возможности скорейшей пластики передней крестообразной связки ожидается хоть и долгое по спортивным меркам восстановление, но с понятными перспективами, и занимает около восьми месяцев до возможности полноценно заниматься спортом, — добавил Саутин.

Кудрявцева в своем Telegram-канале 13 февраля 2024-го рассказала о полученном переломе колена с разрывом крестообразной связки. Она предположила, что чем-то «прогневила Бога», и назвала происходящее с ней «каким-то сюром». Кудрявцева подчеркнула, что до этого никому не желала зла, всем помогала и занималась благотворительностью.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева заявила, что Кудрявцева, плеснувшая стакан воды в мать, бросившую сына, просто не смогла сдержать эмоции. Специалист отметила, что это может быть связано с сочувствием, которое ведущая испытала к молодому участнику шоу Андрея Малахова.