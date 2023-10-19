Назван метод борьбы с подростковой модой на треш-контент с насилием Омбудсмен Волынец: треш-контент подростков должны блокировать сами соцсети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничить подростковый треш-контент необходимо путем более тщательного контроля за публикациями со стороны соцсетей, рассказала в беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, демонстрация подростками агрессии вызвана стремлением получить внимание, которого им по тем или иным причинам не хватает.

Администраторы соцсетей должны контролировать свои платформы на наличие подобных информационных продуктов, либо самостоятельно его блокировать, либо реагировать на соответствующие жалобы и обращения. В случае если этот контент <...> будет моментально блокироваться, у детей не будет желания таким образом прославиться, — подчеркнула детский омбудсмен.

По ее словам, снизить уровень подросткового насилия можно, направив энергию школьников в конструктивное русло. Детей необходимо научить помогать другим, занять волонтерством и так далее, считает Волынец. Кроме того, она высказала мнение, что детская жестокость всегда является отражением поведения взрослых.

Впору, как говорится, присмотреться к себе самим, когда мы недовольны поведением детей, — заключила уполномоченный по правам ребенка.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция установила личности первых двух пострадавших от действий группы треш-блогеров, которые избивали прохожих на улицах и снимали это на видео. Были задержаны шесть подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет.