Назван медицинский тест, помогающий предотвратить развитие диабета Эндокринолог Щербакова: предотвратить развитие диабета помогает анализ на толерантность к глюкозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предотвратить развитие сахарного диабета помогает анализ на толерантность к глюкозе, рассказала NEWS.ru эндокринолог Лариса Щербакова. Медик отметила, что исследование проводится в два этапа: утром берется венозная кровь натощак (с 08:00 до 11:00), затем пациент выпивает раствор глюкозы, и через два часа специалист повторяет забор биоматериала.

Сначала производится забор крови из локтевой вены. Сразу после этого пациенту предлагают выпить раствор глюкозы или вводят его внутривенно. Через два часа, которые рекомендуют провести в полном физическом и эмоциональном покое, выполняется повторный забор крови. Иногда анализ проводится в несколько этапов: через первые полчаса, а затем через два-три часа, — подчеркнула Щербакова.

По ее словам, повышенный уровень сахара через два часа после нагрузки — от 7,8 до 11,1 ммоль/л — говорит о нарушенной толерантности к глюкозе и предиабетическом состоянии. Собеседница добавила, что показатель свыше 11,1 ммоль/л означает сахарный диабет.

Ранее Щербакова рассказала, что перехода предиабета в диабет реально избежать, если полностью изменить образ жизни. Медик добавила, что таким пациентам необходимо уделять время физической активности, отказаться от употребления спиртного и курения, а также употреблять в пищу больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ).