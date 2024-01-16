Назван максимальный размер маткапитала в 2024 году Максимальный размер маткапитала в России составит 833 тысячи рублей в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. Максимальный размер выплаты составит 833 тысячи рублей за второго ребенка. За первого ребенка родители смогут получить 630,4 тысячи рублей.

1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго ребенка. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Глава Минтруда России Антон Котяков пояснил, что размер материнского капитала индексируется каждый год по фактической инфляции. По его словам, в 2023 году россияне чаще всего использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались более 677 тысяч российских семей.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что с 1 февраля также повысят размер пособий по беременности и родам и уходу за ребенком. Помимо этого, будут проиндексированы ежемесячные выплаты льготникам. В том числе увеличится пособие по безработице: максимальная сумма составит более 13 тысяч рублей.