Назван любимый жанр литературы у россиян разных возрастов ТАСС: россияне разных возрастов чаще всего читают любовные романы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Жители России разных возрастов чаще всего отдают предпочтение современным любовным романам, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе одного из книжных онлайн-магазинов. Согласно результатам исследования, жанр находится на первом месте по популярности у россиян в возрасте от 16 до 24 лет, второе место заняли книги по саморазвитию, а третье — зарубежная классика.

На втором месте оказались книги по саморазвитию, а строчкой ниже расположилась зарубежная классика. Замыкают топ-5 любовное фэнтези и современная русская литература, — говорится в публикации.

Россияне от 25 до 44 лет также чаще всего читают книги по саморазвитию и современные любовные романы, еще они предпочитают современную русскую литературу. Пользователи от 45 до 54 лет чаще выбирают любовное фэнтези и современные любовные романы. Кроме того, литературу в этом жанре читает аудитория старше 55 лет.

Ранее СМИ сообщали, что зависимость жителей России от фильмов и сериалов выросла на 21%. Граждане стали тратить на просмотр телевизионных проектов в среднем 19 часов в месяц. При этом из сериалов большинство россиян предпочитают драмы, а из фильмов — комедии.