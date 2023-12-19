Назван любимый элемент новогоднего декора у россиян РИА Новости: искусственные елки возглавили рейтинг декора в конце 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самыми популярными предметами новогоднего декора у россиян в конце уходящего 2023 года стали искусственные елки, рассказали РИА Новости в магазинах. Собеседники агентства отметили, что на эти изделия в декабре текущего года приходится 37% спроса, средняя стоимость за штуку — 5,3 тысячи рублей.

Вторые по популярности — гирлянды (25% спроса) со средней стоимостью 900 рублей. На третьем месте — свечи (19% спроса), их набор оценивается в среднем в тысячу рублей. Также популярны декоративные фигурки в виде дракона — символа 2024 года.

Ранее аналитики маркетплейса Ozon и МТС Банка озвучили рейтинг самых популярных подарков на предстоящий Новый год. Электроника и ювелирные украшения оказались на первых местах. Также повышенный спрос среди россиян наблюдается на игрушки, товары для дома и детские подарочные наборы. Кроме того, в предновогодние месяцы в России продали в три раза больше ювелирных украшений, чем год назад. Большинство покупателей выбирают серьги, кольца и подвески.

Ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина ранее рассказала, что универсальным подарком для коллег является книга. При этом, по ее словам, важно учитывать увлечения человека и степень близости общения с ним.