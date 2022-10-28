Назван лучший вариант подарка для пожилых родственников Психолог Лютова назвала заботу и внимание лучшим подарком для пожилых родственников

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Лучший подарок для пожилых родственников в День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, — это внимание и забота, рассказала в беседе с «Москвой 24» клинический психолог Евгения Лютова. По ее словам, в этот день достаточно просто побыть со своими бабушками и дедушками рядом, но также можно помочь им сделать уборку в доме или приготовить их любимое блюдо.

Можно помочь сделать уборку в доме или приготовить любимое блюдо. Рассказать что-то интересное, провести время вместе, поиграть в настольную игру. Если вы планируете дарить что-то материальное, то лучше заранее поинтересоваться, что нужно родственнику, — посоветовала эксперт.

Психолог отметила, что частая проблема пожилых людей — это одиночество. Она призывает почаще интересоваться делами бабушек и дедушек, так как для них важно, чтобы с ними поддерживали контакт.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее направил предложение об отмене празднования Хеллоуина в школах и детских садах. По его мнению, этот праздник негативно отражается на детях и потребность в отмене празднования назрела давно.