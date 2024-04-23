Назван лучший вариант отдыха для москвичей на майские праздники Турэксперт Мельник: на праздниках москвичам лучше выбрать отдых в парк-отелях

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Москвичам, которые поздно задумались о выездном отдыхе в майские праздники, следует обратить внимание на подмосковные парк-отели, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по туризму Николай Мельник. Он отметил, что некоторые из них полностью забронировали еще в марте, но не исключено, что свободные номера еще есть.

Наилучший вариант для москвичей сейчас — обзванивать парк-отели и надеяться, что какой-то вариант найдется, — сказал собеседник NEWS.ru.

Мельник добавил, что обычно у парк-отелей в Подмосковье четыре или пять звезд, они могут похвастаться наличием бассейнов, развлекательной программы и питания по системе «Все включено». По его словам, отдых в таких местах популярен у москвичей, особенно у семей с детьми, поскольку последним важно наличие всего вышеперечисленного.

Для двух человек поездка в подобный отель обойдется в среднем в 10 тысяч рублей за ночь, сказал эксперт. Однако нужно учитывать, что в майские праздники цены поднимаются минимум на 30%, предупредил он.

Ранее стало известно, что порядка 20% россиян планируют провести предстоящие праздничные выходные на работе. К такому выводу пришел ВЦИОМ по результатам соответствующего опроса. В другие города или села поедут 10% респондентов, а за границу — только 1%.