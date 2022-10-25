Назван лучший вариант осеннего завтрака Диетолог Соломатина назвала пшенную кашу с тыквой одним из лучших вариантов завтрака осенью

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Пшенная каша с тыквой — один из лучших вариантов осеннего завтрака, рассказала в интервью «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, плод тыквы содержит клетчатку и каратиноиды — предшественники витамина А, которые нужны организму для обновления слизистой, что важно для поддержания иммунитета. Также организм поддерживают витамины группы В из пшенки, которые укрепляют нервную систему.

Нам нужна клетчатка, которая есть и в пшёнке, и в тыкве. Клетчатка — это корм для наших полезных бактерий, которые защищают нас от простуд и обеспечивают нормальное состояние нервной системы, хорошее настроение. Кстати, в пшёнке есть и витамины группы В. Они тоже отлично воздействуют на нервную систему, — пояснила эксперт.

В пшенную кашу с тыквой также можно добавлять оливковое или льняное масло — содержащиеся в них жиры помогут защититься от холода и обеспечат нормальную работу сердечно-сосудистой системы, рассказала Соломатина.

В идеальный осенний завтрак, по словам диетолога, также входит напиток из шиповника или калины, которые содержат множество витаминов. Может подойти и зелёный чай с имбирём и лимоном, добавила Соломатина.

Биолог Павел Глазков ранее рассказал, что помимо грибов осенью в лесах можно собирать ягоды и медицинские травы. По его словам, сейчас настал сезон сбора клюквы, которую следует искать на верховых болотах. Кроме того, сейчас настало идеальное время для заготовки корня сабельника, из которого можно делать настойки для заживления ран, а также калины и шишек серой ольхи.