Назван лучший способ защитить российские промышленные объекты от атак БПЛА Генерал Липовой призвал обеспечить российские заводы средствами ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что от атак БПЛА российские промышленные объекты защитят средства ПВО зонального и объектового типа. Он не исключил, что с БПЛА способны бороться расчеты ПЗРК, а также вертолеты.

Защитить промышленные объекты можно средствами ПВО как зонального, так и объектового типа. Предположу, что наши конструкторские бюро сейчас над этим активно работают и создают устройства, вычисляющие БПЛА любого типа, — от квадрокоптеров до самолетного. Ряд БПЛА можно сбить из ручного стрелкового оружия. Есть ПЗРК, ряд вертолетов могут перехватить БПЛА, — считает Липовой.

Глава Татарстана Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию по ситуации в Елабуге и Нижнекамске. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Жителей республики призвали не поддаваться панике, которую пытаются посеять организаторы атаки. По предварительным данным Министерства здравоохранения Татарстана, в результате атаки дрона пострадали шесть человек.

Telegram-канал «112» ранее опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.