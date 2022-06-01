Назван лучший способ бросить курить Нарколог Каторгин: лучший способ бросить курить — это психотерапия

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Лучший способ бросить курить — это психотерапия, сообщил психиатр-нарколог Владимир Каторгин изданию Lenta.ru. При этом сначала нужно определиться с мотивацией, подстегнуть себя, например, желанием сохранить здоровье или красивые белые зубы. К тому же каждая сигарета увеличивает риск развития рака лёгких — одной из самых распространённых онкологий, напомнил Каторгин.

Первый, с кого нужно начать, это психотерапевт, который работает с зависимостями. Психотерапевтическая работа, мне кажется, в данном случае наиболее грамотный и правильный подход к лечению именно зависимостей, — сказал Каторгин.

Он добавил, что курение является настоящей зависимостью на химическом уровне и иногда для борьбы с ней нужны лекарства. Врач также предупредил, что первые полгода без сигарет будут самыми тяжёлыми и, возможно, придётся менять компанию, чтобы не находиться среди курящих.

Онколог Александр Серяков ранее перечислил наиболее важные факторы развития рака. По его словам, кроме курения, это наследственная предрасположенность, алкоголизм, плохая экология, ультрафиолетовое облучение, лишний вес, частый контакт с канцерогенами, а также неправильное питание.