Назван лучший продукт для борьбы с лишним весом Эндокринолог Жаркова назвала лучший продукт для борьбы с лишним весом

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Врач-эндокринолог «Мой Сервис Мед» Полина Жаркова заявила, что включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес. Эксперт пояснила, что овощ на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает клетчатка, в нём также всего 24 килокалорий на 100 грамм. Врач отметила, что клетчатка в кабачке помогает не переедать, а также улучшает пищеварение, пишут «Известия».

Кабачок — отличный помощник в борьбе с лишним весом. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник, — рассказала Жаркова.

Эндокринолог также указала на то, что продукт стимулирует синтез лейкоцитов, а витамин А защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела. Он указал на то, что лето по этой причине является идеальным временем года для тех, кто хочет сбросить лишний вес.