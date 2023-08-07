Назван лучший напиток для утоления жажды в жаркую погоду Врач Продеус посоветовал пить газированную воду в жаркую погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду лучше всего утолять жажду при помощи газированной охлажденной воды без сахара, посоветовал врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что такой вывод был сделан на основе клинических исследований. По его словам, температура воды должна быть около восьми градусов.

Клинические исследования показали, что наилучший результат в утолении жажды — это охлажденная газированная вода без сахара. Это значит, что вода должна быть из холодильника, ее температура должна быть шесть-восемь градусов, — пояснил Продеус.

Профессор отметил, что в жаркую погоду пить нужно больше, потому что человек сильнее потеет. Кроме того, чай или кофе не добавляют в организм жидкость, а вымывают ее. Продеус пояснил, что после чая или крепкого кофе человек с большой вероятностью через 20-30 минут захочет сходить в туалет. Он заключил, что эти напитки не помогут утолить жажду в жару.

Терапевт Светлана Куприна ранее рассказала, что пребывание на сквозняке в жару не может навредить здоровому человеку. По ее словам, испортить самочувствие может только экстремальная смена температуры в 10 градусов, когда человек попадает в помещение со сквозняком и с температурой значительно ниже уличной.