Назван лучший напиток для пожилых людей весной Диетолог Соломатина назвала отвар шиповника лучшим напитком для пожилых людей весной

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Лучшим напитком для пожилых людей весной является отвар шиповника, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Благодаря высокому содержанию витамина С он способствует укреплению сосудов и поддерживает иммунитет, что особенно важно в весенний период, когда активизируются вирусы и бактерии. Помимо того, шиповник полезен людям с повышенным давлением, отметила врач.

Весной активизируются вирусы, бактерии и так далее. Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим <...> Витамин C также нужен для укрепления сосудов. Часто бывает, что в пожилом возрасте начинают страдать клапаны. Появляется венозная недостаточность, тромбофлебит, — пояснила Соломатина.

Диетолог также обратила внимание на высокое содержание витамина А в шиповнике. Он также укрепляет иммунную систему и помогает слизистым обновляться. Также шиповник обладает более мягким, чем у диуретиков, мочегонным действием. Эксперт посоветовала пожилым людям выпивать по одному стакану отвара шиповника в день.

Соломатина ранее рассказала, что включение ряда продуктов в рацион поможет справиться с весенним авитаминозом. По ее словам, восполнить дефицит витамина D поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца и отвара шиповника, а витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.