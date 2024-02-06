Назван лидер среди соцсетей по месячному охвату пользователей «ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по месячному охвату пользователей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по месячному охвату пользователей в России. Этот показатель достиг рекордного значения в декабре 2023 года и составил 73%. По данным Mediascope, каждый месяц платформой пользуется около 89 млн человек.

Самыми востребованными сервисами внутри социальной сети стали видео, лента новостей и лента рекомендаций. Также пользователи часто просматривают вертикальные видео. «ВКонтакте» продолжает укреплять лидерство как самая популярная соцсеть в России.

В топ также вошли Telegram с охватом в 68%, TikTok, достигший 55% по данному показателю, и социальная сеть «Одноклассники» с 43% месячного охвата.

Ранее стало известно, что в 2024 году фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», впервые пройдет в Уфе и Красноярске. Мероприятие также состоится в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах станут известны позже. Руководитель VK Fest Зоя Новикова подчеркнула, что в 2023 году жители Дальнего Востока и Западной Сибири раскупили все билеты за несколько дней до события.