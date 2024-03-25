Назван личный мотив одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» «Известия»: Мирзоев пошел на теракт в «Крокусе» из-за неудач в бизнесе

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев

Один из обвиняемых в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев пошел на преступление из-за неудач в бизнесе, связанном с такси, сообщили «Известиям» знакомые с ситуацией источники. По их данным, об этом стало известно в ходе допроса.

По информации издания, Мирзоев рассказал, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Абдулло, который купил автомобиль. Мужчины договорились пойти вместе работать в такси, но бизнес не удался, после чего задержанный и согласился участвовать в нападении на концертный зал.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Всего в ходе операции спецслужб и правоохранительных органов были задержаны 11 человек. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по факту теракта в подмосковном «Крокусе» продолжается расследование, поэтому он не будет отвечать на вопросы о личности остальных семерых задержанных. Он подчеркнул, что такая позиция — в интересах следствия.