Один из обвиняемых в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев пошел на преступление из-за неудач в бизнесе, связанном с такси, сообщили «Известиям» знакомые с ситуацией источники. По их данным, об этом стало известно в ходе допроса.
По информации издания, Мирзоев рассказал, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Абдулло, который купил автомобиль. Мужчины договорились пойти вместе работать в такси, но бизнес не удался, после чего задержанный и согласился участвовать в нападении на концертный зал.
Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.
Всего в ходе операции спецслужб и правоохранительных органов были задержаны 11 человек. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по факту теракта в подмосковном «Крокусе» продолжается расследование, поэтому он не будет отвечать на вопросы о личности остальных семерых задержанных. Он подчеркнул, что такая позиция — в интересах следствия.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых