Назван крупный российский город с самыми высокими зарплатами

В исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob говорится, что среди российских городов с населением от 500 тысяч человек до 1 млн Владивосток занимает первое место по размеру заработной платы горожан. Об этом пишут РИА Новости.

В сентябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам, — говорится в исследовании.

Во Владивостоке руководителю предприятия из 500 человек предлагают работу от 300 тысяч рублей в месяц, «1С» программистом там можно устроиться за 120 тысяч в месяц, а заместитель главного врача по экономике может рассчитывать на сумму от 100 тысяч рублей до 120 тысяч в месяц. При этом стоит отметить, что наиболее высокооплачиваемые вакансии в IT-сфере как правило допускают удалённый формат работы. Так, например, в Иркутске готовы взять на работу главного инженера по разработке за не более чем 300 тысяч рублей в месяц, а в Томске разработчик с опытом работы от трёх лет может рассчитывать на зарплату в пределах 220 тысяч рублей.

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