Назван контрацептив, защищающий от всех венерических болезней Врач Покровский: презервативы защищают от всех венерических болезней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужские и женские презервативы защищают от всех венерических заболеваний, заявил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, они также предотвращают риск беременности.

Презервативы мужские и женские предохраняют и от беременности, и от всех венерических болезней, — сказал Покровский.

Он отметил, что презервативы все же не дают 100%-й защиты, так как могут рваться и сползать. Врач рекомендует надевать их до соприкосновения с телом партнера, а также всегда проверять срок годности и целостность. Покровский также обратил внимание на то, что оральные контрацептивы не защищают от каких-либо венерических болезней, а только предупреждают беременность.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что сексуальная активность человека значительно меняется с возрастом, однако необходимость в защите остается неизменной. Она добавила, что особую опасность представляют заболевания, передающиеся половым путем, защититься от них можно с помощью вакцинации или презервативов.

При этом хирург-офтальмолог Михаил Коновалов сообщил, что усредненным сроком максимальной половой активности считается период с 20 до 40 лет. В это время уровень гормонов максимален, но максимален и риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. К их числу относится, в частности, вирус папилломы человека (ВПЧ).