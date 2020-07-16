Назван ключевой признак тяжёлой формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/607f3f16-c78a-11ea-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Французские учёные выявили наиболее частый признак, характерный для больных тяжёлой формой COVID-19. В частности, у таких пациентов отмечалась нехватка интерферона и высокий уровень воспаления.

В ходе исследования были проанализированы данные 50 человек, у которых коронавирус привёл к тяжёлым осложнениям. Соответствующая информация приводится в материале, опубликованном в журнале Science. У всех пациентов были различные симптомы, от лёгкого кашля до дыхательной недостаточности. При этом исследователи провели анализ крови, тканей, иммунных клеток и другого биоматериала больных.

Учёные пришли к выводу, что у всех больных наблюдается дефицит интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка отвечает за иммунный ответ и предотвращает прогрессирование коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Ранее группа учёных из Университета Ливерпуля в ходе исследования обнаружила новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа. По словам специалистов, среди рассматриваемых в работе пациентов с заражением COVID-19 была выявлена отдельная группа. По большей части её представителями оказались молодые мужчины, страдающие от избыточного веса или ожирения. Позднее у них диагностировали острый панкреатит, обнаружив при этом общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке, писал NEWS.ru.