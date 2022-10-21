Назван кандидат на пост заместителя главы МЧС РБК: сын экс-главы ЦИБ ФСБ Герасимова стал кандидатом на пост замглавы МЧС

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14 октября руководитель департамента информационных технологий и связи МЧС Сергей Ефименко отправил заявку в Минцифры на проведение оценки кандидата на должность замглавы ведомства, ответственного за цифровую трансформацию, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству. В приложении к документу в качестве кандидата указан Антон Герасимов — сын экс-главы Центра информбезопасности ФСБ Андрея Герасимова.

Эксперты Министерства цифрового развития проведут тестирование управленческих навыков Герасимова. В случае положительной оценки его кандидатуру будут согласовывать в ФСБ и в администрации президента, — заявил собеседник.

В агентстве отметили, что Герасимов-младший до 2015 года занимал пост заместителя завкафедрой информбезопасности в МГТУ имени Баумана. Он также был соучредителем компании «Линтехно» при университете. В базе справочно-аналитической системы по компаниям СПАРК указано, что «Линтехно» занимается разработкой средств защиты информации.

В настоящее время Герасимов занимает пост гендиректора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»). На сайте компании указано, что «Айкумен» специализируется на разработке инновационных технологий сбора, хранения и обработки структурированной и неструктурированной информации на разных языках мира. По информации СПАРК, уставный капитал компании составляет 421,4 млн рублей. Выручка предприятия в 2021 году составила 143,6 млн рублей.

Ранее Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Ранее его обвинили в превышении полномочий в ходе строительства ковидного госпиталя в Мурманской области. Сам Гурович вину не признал. Адвокат просила отпустить его из следственного изолятора под домашний арест или залог, однако апелляцию не удовлетворили.