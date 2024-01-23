Назван известный россиянин, от слов которого Джигурда «немного оцепенел» Физиономист Воеводин: Джигурда «немного оцепенел» от слов продюсера Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Физиономист Олег Воеводин предположил в разговоре с NEWS.ru, что шоумен Никита Джигурда испытал «небольшое оцепенение» от заявления продюсера Иосифа Пригожина, назвавшего артиста животным. Эксперт допустил, что Джигурда на самом деле не стремится к конфликту.

В маленьком оцепенении: мы видим, что веки большие становятся, лоб морщинится — удивление. Когда он говорит про вертикаль, оккультизм, эзотерику, мы видим, что он все-таки неплохо ушел от ответа про вертикаль, с юмором. Когда он говорит: «Вот в суде мы и поквитаемся», он с улыбкой это делает, тут понятное дело, потому что Пригожин, судя по фото, возможно, не думал, что все это выйдет в Сеть, — сказал Воеводин.

Ранее Пригожин призвал проверить Джигурду на вменяемость в психиатрической больнице. Продюсер также упомянул скандальное видео с участием шоумена и балерины Анастасии Волочковой и назвал Джигурду «животным». Пригожин добавил, что не следит за шоуменом, так как тот ему не интересен.

При этом он призвал депутатов проверить высказывания Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Как утверждает шоумен, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власти страны. Джигурда подчеркнул, что не верит заявлениям Пригожина о том, что разговор подделали с помощью нейросети.