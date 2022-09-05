Назван идеальный возраст для зачатия у мужчин Андролог Дмитриев назвал идеальный возраст для зачатия у мужчин

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Уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев рассказал Lenta.ru, что у мужчин, с точки зрения медицины, идеальный возраст для зачатия наступает в 25 лет. Эксперт пояснил, что к этому возрасту в мужском организме полностью устанавливается гормональный фон. Врач добавил, что максимально благоприятный период действует примерно до 40 лет, но зависит от целого ряда причин, включая наличие вредных привычек.

Результативность зачатия также зависит от воспалительных заболеваний, чрезмерной физической нагрузки, перегрева при посещении бань и подогрева автомобильных сидений, — отметил Дмитриев.

Он порекомендовал начать готовиться к беременности вместе с партнершей минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Он призвал следить за здоровьем и отказаться в том числе от курения и алкоголя.

Врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева ранее рассказала, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Эксперт пояснила, что постоянное массирование правильной точки на мочке уха улучшает зрение, поэтому ношение сережек может иметь пользу. Она порекомендовала прокалывать уши детям с 6–7 лет.