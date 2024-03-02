Назван идеальный момент для добавления черного перца в блюдо Шеф-повар Ефимов: черный перец лучше добавлять в блюдо в финале

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Для того чтобы черный перец не утратил полезные свойства и раскрыл аромат, необходимо добавлять его в блюдо в правильный момент, заявил в эфире радио Sputnik шеф-повар Иван Ефимов. По его словам, приправа горит от высоких температур, поэтому добавлять ее нужно в финале приготовления.

Черный перец не нужно перегревать. Многие любят замариновать, например, стейк заранее: посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. Но от больших температур перец горит, превращается в не то, что нужно, ему требуется небольшая температура. Поэтому перчить блюдо лучше в финале, пока оно теплое, и этой температуры будет достаточно, чтобы ощутить аромат перца, – сказал он.

Эксперт добавил, что важно правильно хранить черный перец, особенно если речь идет о молотой приправе. По словам шеф-повара, содержащиеся в молотом перце эфиры быстро окисляются при контакте с воздухом. Поэтому емкости с приправой нужно плотно закрывать. А для сохранения пахучести и эфирности молотого перца его можно положить в холодильник.

Ранее специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова предупредила, что тропические фрукты, жидкий мед, приправы и пряности не стоит хранить в холодильнике. Она отметила, что экзотические фрукты чувствительны к низким температурам.