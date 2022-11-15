Назван гриб, который можно собирать зимой Миколог Дьяков: зимние опята можно собирать в холодное время года

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Зимние опята часто встречаются в парках в холодное время года, но собирать их в городе не стоит, ведь они могут содержать тяжелые металлы, рассказал «Радио 1» миколог Максим Дьяков. По его словам, грибы лучше искать в лесных зонах за чертой города. Эксперт уточнил, что зимние опята нужно срезать только с лиственных деревьев, так как это паразитирующий организм, который ускоряет высыхание деревьев.

Часто гриб встречается в парках, но мы не рекомендуем его собирать, потому что в городской черте он может содержать тяжелые металлы. Лучше из города идти куда-то в лесную зону, — уточнил Дьяков.

Миколог пояснил, что зимние опята появляются поздней осенью и ранней весной или же во время затяжных зимних оттепелей. В такие периоды ядовитые грибы встречаются редко, поэтому перепутать с ними зимние опята очень сложно, добавил специалист.

Врач Юлия Матюк ранее рассказала, что при попадании человека в зону повышенного радиационного фона необходимо употреблять в пищу лисички, грузди и маслята, поскольку лесные грибы хорошо выводят радиацию из организма. По ее словам, при попадании в радиационную зону также полезно есть чечевицу и пить поливитамины.

До этого нутрициолог Тамара Синько сообщила, что грибы, растущие вдоль трасс, опасных производств и около загрязненных химикатами полей могут накапливать вредные вещества и вредить здоровью печени. По ее словам, грибы работают как фильтр и могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы.