Назван главный вопрос партнёру, который нужно задать для идеального секса

Первый и главный вопрос, который должен задавать каждый человек своему партнёру, чтобы добиться идеального секса: «Тебе это нравится?» Так, по мнению сексолога Эмили Морс (Emily Morse), выглядит «ключ к сексуальному успеху». Об этом пишет портал Led Bible.

Морс уверена , что это позволяет сказать партнёру о своих истинных ощущениях, узнать, нравятся ли ему ваши действия, а также даёт ему возможность сказать, как можно их улучшить.

По словам эксперта, люди не всегда интуитивно угадывают желания друг друга. Когда человек объясняет партнёру, чего бы он хотел получить и как именно это сделать, он может получить больше удовольствия и углубить связь со второй половинкой.

Женщины и мужчины практически одинаково представляют себе сексуальные извращения. Как ранее выяснилось, большинство держит свои фантазии при себе, не желая делиться ими с партнёром: так поступают 32% мужчин и 31% женщин. При этом 74% мужчин и 67% женщин признаются в наличии у них своеобразных сексуальных фантазий.