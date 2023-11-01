«Должна быть душа»: назван главный секрет успеха Telegram-каналов Главред LIFE.ru Денесюк: выбор манеры общения – залог успеха Telegram-канала

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Выбор Tone of Voice, или манеры онлайн-общения со своей аудиторией, является сегодня основным залогом успеха Telegram-канала, заявила главный редактор информационного портала LIFE.ru Татьяна Денесюк на медиафоруме в Москве. По ее словам, эксклюзивный контент перестает быть основным фактором популярности Telegram-канала, у него должна быть «душа».

Первые шаги формирования Tone of Voice Telegram-канала — это представить физически, как выглядит человек, который бы это писал. Какая у него идеология, к чему он призывает, за что болит сердце, какие ценности, — пояснила Денесюк.

Она высказала мнение, что канал при этом должен быть своеобразным сообществом единомышленников. Главред также отметила важность обратной связи с подписчиками. Это могут быть реакции, опросы, чат-боты для отправки сообщений. Благодаря Tone of Voice канал должен легко идентифицироваться среди конкурентов, добавила Денесюк.

Представим, что есть приемник и передатчик. Передатчик должен отправить такое сообщение, чтобы оно сразу и без помех поступило в приемник. Если это происходит, значит, сообщение было выбрано правильно, — отметила эксперт.

При этом, по ее словам, Tone of Voice должен оставаться неизменным. Выбрав одну манеру общения и подачи информации, ее необходимо сохранять в дальнейшем. Денесюк выразила уверенность, что если следовать этим правилам, можно создать в Telegram по-настоящему интересный продукт.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров посоветовал блогерам обращать внимание на голос при записи видео. По словам эксперта, то, как человек говорит, может привлечь дополнительную аудиторию, поэтому стоит взять несколько уроков у профессиональных преподавателей сценической речи.