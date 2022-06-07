Назван главный признак качественной клубники Фермер Симаков назвал аромат клубники главным признаком качественной ягоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Качественная клубника должна обладать насыщенным ароматом, это говорит о том, что ягода не лежала долго, перемещаясь «из далеких краев», заявил соучредитель фермы Степан Симаков. Он также подчеркнул в беседе с «Радио 1», что цвет клубники должен быть красным, а чашелистник ягоды — не сухим.

Насыщенный аромат говорит о том, что ягода не лежала долго, не перемещалась из далёких краёв, а только вчера или сегодня была собрана с плантации. Ягода должна быть красная, чашелистник — не сухой, — заверил Симаков.

При этом, по его словам, вкусовые качества клубники во многом зависят от сорта ягоды.

Ранее стало известно, что клубника способна сжигать опасный для здоровья висцеральный жир из-за высокого содержания клетчатки. Учёные из медицинского центра Wake Forest Baptist считают, что растворимая клетчатка замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник, таким образом помогая организму избавиться от висцерального жира.

Помимо этого, клубника богата антоцианином — аминокислотой, снижающей уровень вредного холестерина и триглицеридов.