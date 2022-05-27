Назван главный отличительный симптом оспы обезьян Дерматолог Гришина назвала главный отличительный симптом оспы обезьян

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Врач-дерматолог Натэла Гришина заявила, что по симптоматике оспа обезьян отличается от чёрной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Эксперт отметила, что в остальном заболевания идентичны. По её словам оспа обезьян также проявляется в виде повышения температуры, лихорадки, слабости и высыпаний на коже, которые появляются на третий день, в первую очередь на слизистых, на лице, на ступнях, ладонях, гениталиях, пишет URA.RU.

Оспа обезьян отличается по симптоматике от черной лимфаденопатией, то есть увеличение лимфатических узлов свойственно только этому вирусу, — поделилась Гришина.

Она добавила, что на третий день после проявления первых симптомов сыпь превращается в гнойнички, которые затем покрываются корочкой. Специалист заявила, что эти корочки нежелательно сдирать, так как из-за этого на коже могут остаться рубцы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.