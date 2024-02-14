Назван главный итог поездки Киркорова к участникам СВО в Горловку Продюсер Рудченко: визитом в ДНР Киркоров доказал, что поддержит только Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Визит певца Филиппа Киркорова в Горловку и его выступление перед участниками СВО в местной больнице говорит о безусловной поддержке артистом России, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнитель доказал, что не собирается покидать страну и планирует работать в РФ.

Все, в том числе артисты, помогают [СВО] как могут и как хотят. Билан, например, ездил в зону боевых действий лично, помогал собирать средства на благотворительные цели. Главный итог поездки Киркорова [в Горловку]: он показал, что он с Россией, он не собирается менять страну, в РФ ему комфортно, он будет работать в России, для россиян и не собирается размениваться на другие страны, — отметил Рудченко.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Алаудинов, комментируя визит народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Горловку, заявил, что любой допустивший ошибку человек имеет право на оправдание. При этом он подчеркнул, что провинившиеся должны в первую очередь раскаяться перед обществом, поскольку оно близко воспринимает события, так или иначе связанные со специальной военной операцией.

Предполагается, что визит Филиппа Киркорова в зону СВО связан с его участием в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». В частности, такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков, предположивший, что таким образом певец пытается «отмыться» после мероприятия.