Назван способ избавиться от аллергии на кошек Ученые США установили, что терапия астмы поможет избавиться от аллергии на кошек

Фото: shutterstock

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США рассказали о способе, при помощи которого можно избавиться от аллергии на кошек. Справиться с ней поможет терапия астмы. Материал опубликован в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Как отметили специалисты, вакцинация и лечение астмы путем сокращения временного интервала введения прививок являются действенным способом избавления от аллергии на домашних животных. Ученые провели эксперимент, в котором участвовал 121 пациент с соответствующей проблемой.

В рамках исследования аллергикам вводили вакцину с антителом тезепелумаб (применяется при лечении астмы). Первой группе делали прививку по стандартной схеме. В свою очередь, для второй группы интервал был уменьшен. Через год добровольцы из второй категории перестали ощущать признаки аллергии. После аналогичного периода участники эксперимента из первой группы после лечения вновь начинали страдать от признаков неприятной реакции на шерсть.

По мнению ученых, терапия меняет активность генов, которые запускают воспаление. Как показал анализ мазков из носа, иммунные клетки производили меньше триптазы (одно из главных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции).

Ранее врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что избежать развития астмы или новых приступов помогут занятия спортом, избавление от лишнего веса, а также сведение к минимуму стрессовых факторов.

Он подчеркнул, что при данном заболевании дыхательные пути постоянно воспалены. По словам медика, для профилактики обострений необходимо регулярно проводить влажную уборку, а также избавиться от «пылесборников»: ковров, плюшевых медведей, плотных штор, перьевых и пуховых подушек. Он добавил, что развитию заболевания способствует и шерсть кошек.