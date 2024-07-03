Назван экс-президент США, чья жена может заменить Байдена Политолог Светов: демократы могут заменить Байдена на Мишель Обаму

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

У кланов Клинтон и Обама все было разработано и согласовано касаемо правления, заявил NEWS.ru политолог, журналист Юрий Светов. Вначале два срока отработал Билл Клинтон, потом они выдвинули Обаму, который тоже отработал два срока. Его заменили на Хиллари Клинтон, позже включилась Мишель Обама.

То есть они для себя управление Америкой расписали по меньшей мере лет на 16. Но Трамп сломал этот график. Отсюда такая ненависть к нему. В своих мемуарах Мишель Обама описывает, как она злилась из-за проигрыша, — пояснил эксперт.

Светов подчеркнул: Трампа ненавидят именно за то, что он сломал их график долгого правления. При этом Мишель Обама сумела сохранить свою популярность и все время крутится в этом «предвыборном раскладе».

То есть ее фамилия остается на слуху. Она черная женщина, на что, безусловно, отзываются в Америке. Из-за этого же многие ставят на Камалу Харрис. И если Байдена все-таки решатся менять, то весьма вероятно, что ему на замену придет Мишель Обама, — допустил политолог.

Ранее Светов заявил, что Демократическая партия США сейчас не рискнет менять кандидата в президенты страны Джо Байдена на Камалу Харрис, так как ее уровень поддержки населением меньше, чем у Дональда Трампа. По его мнению, торг будет продолжаться до 21 июля и демократы все-таки поставят на Байдена.