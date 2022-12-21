Назван эффективный способ справиться с заложенностью носа Отоларинголог Зайцев: промывание носа соляным раствором помогает избавиться от заложенности

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Для эффективного лечения заложенного носа поможет его промывание с помощью специальных соляных растворов, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в комментарии для «Слово и Дело». При его приготовлении раствора важно не переборщить с солью, добавил врач. Также он уточнил, что растворы для промывания носа можно приобрести в аптеке. Помимо того, в борьбе с заложенностью носа могут помочь гормональные спреи для носа, однако их все-таки лучше покупать после консультации с врачом.

И все-таки перед покупкой капель обратитесь ко врачу. Ошибки часты, и они имеют высокую цену в том плане, что потом доктору сложно вылечить состояние, в которое пациент нередко загоняет себя самолечением, — отметил Зайцев.

Насчет сосудосуживающих спреев с ксилометазолином врач предупредил — их следует использовать именно после консультации со специалистом, так как неправильная доза лекарства может только ухудшить состояние больного и не помочь вылечить насморк. Эксперт пояснил, что капли могут не оказывать должного эффекта и лишь временно снимать симптомы, в итоге подсаживая больного насморком на зависимость, ведь со временем дозировку лекарства приходится повышать.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Игорь Маневич заявил, что сосудосуживающие капли для носа могут быть по-настоящему опасны. По его словам, подобные спреи имитируют действие адреналина, который сужает сосуды, поэтому при их постоянном применении механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются.