Назван эффективный способ снизить преступность среди мигрантов в России Глава Федерации мигрантов РФ: иностранцам нужно объяснять, где не стоит работать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приезжающим в Россию иностранцам необходимо еще на границе объяснять, что если им предлагают работу в непонятной компании, то не стоит сразу соглашаться, высказался в беседе с NEWS.ru президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. По его словам, таким образом можно снизить уровень преступности среди мигрантов. Как подчеркнул Коженов, в данном случае отлично сработает классическая профилактика.

Приезжает парень из деревни, устраивается «курьером», где ему обещали 100 тысяч рублей. Но он же не в курсе, что может переносить наркотики? Ну их сажают много. Они же не скрываются. Они же думают, что носят бутерброды. Растет статистика по 228-й [статье УК РФ]. Надо объяснять мигрантам на границе нормально — если вам предлагают такую-то работу, то не соглашайтесь, идите в крупные компании, носите колбасу, в непонятные компании не идите, — заявил Коженов.

Он также обратил внимание, что, согласно официальной статистике, мигранты совершили около 39 тысяч преступлений за 2023 год, что ничуть не больше, чем среди граждан России. По словам Коженова, в этом случае есть специфика, поскольку иностранцы приезжают в другую культуру и систему.

Ранее глава Федерации мигрантов заявил, что работающих в России иностранцев недопустимо выдворять из страны за нарушения ПДД. По его мнению, если правонарушения мигрантов не связаны с терроризмом или общественной опасностью, то можно просто ограничиться штрафом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.