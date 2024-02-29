Назван эффективный способ избавиться от ржавчины в доме «БелНовости»: шары из фольги помогут избавиться от ржавчины в доме

Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/Global Look Press

Шары из фольги помогут эффективно избавиться от слоев ржавчины в доме, рассказали эксперты портала «БелНовости». Такое метод облегчит домохозяйкам удаление неприятного налета на различных поверхностях.

Скомканная в шар фольга будет механически удалять слой ржавчины. В качестве альтернативы для борьбы с коррозией эксперты назвали соду. Порошок следует довести до состояния пасты, добавив небольшое количество сока лимона, а затем нанести приготовленный состав на проблемную область, оставить на полчаса и по окончании указанного времени убрать с поверхности.

Ранее семейный психолог Ирина Канищева заявила, что одной из основных ошибок в поведении, которые отталкивают мужчин, является излишняя самокритичность женщин. Когда девушка считает себя недостаточно красивой, умной или успешной, это легко считывается при общении, подчеркнула она.

До этого психолог Ирина Смолярчук отметила, что существует три модели женской поддержки в отношениях: «мать», «партнеры» и «раб — начальник». По ее словам, второй вариант — это то, к чему стремятся все продвинутые люди. В таких отношениях от женщины можно не ожидать ни назидания, ни тирании.