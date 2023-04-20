Назван единственный способ спастись от кори Врач Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом спастись от кори

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Единственный действенный способ защититься от кори — это вакцинация, считает врач-иммунолог Зоя Скорпилева. В беседе с «360» она посоветовала проверить свой иммунитет в связи с ухудшением эпидобстановки из-за кори. По ее словам, в 95% случаев человек заражается при контакте с больным корью.

Поэтому нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку, — пояснила медик.

По словам врача, не надо вакцинироваться людям старше 55 лет, так как у них есть хорошие титры антител. Сильнее остальных заболеванию подвержены группы людей, которые не могут привиться. К ним, например, относятся беременные и люди с иммунодефецитом.

Специалист напомнила, что первую прививку детям стать в год, а следующую в шесть лет. По словам Скорпилевой с середины 1990-х в стране не было фактов заражения корью, из-за чего начинает угасать поствакцинальный иммунитет.

Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков ранее заявил, что большая часть населения России имеет иммунитет к кори. Следовательно, ни о какой эпидемии в стране речи не идет. По словам Позднякова, если человек был вакцинирован в детстве от кори, даже при условии падения уровня антител, у него сохраняются клетки памяти и свежая вакцинация поднимет уровень антител.