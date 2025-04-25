Как только мы будем еще больше иметь успехов на линии фронта, мы больше будем иметь проблем в России по поводу диверсий, убийств, терактов. Не вижу ничего особенного. При всей положительной оценке наших спецслужб, пока эта ситуация кардинальным способом не решается. И думаю, что нам или надо заканчивать большой победой и говорить, что Украины больше нет, или мы будем иметь те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем. Или победы на линии фронта, или диверсии, которые будут делать украинцы на нашей территории, — высказался Гончаров.