Большая победа — единственный способ остановить теракты Службы безопасности Украины в России, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, успехи РФ на линии фронта могут привести к увеличению числа диверсий, подобных взрыву автомобиля в Балашихе.
Как только мы будем еще больше иметь успехов на линии фронта, мы больше будем иметь проблем в России по поводу диверсий, убийств, терактов. Не вижу ничего особенного. При всей положительной оценке наших спецслужб, пока эта ситуация кардинальным способом не решается. И думаю, что нам или надо заканчивать большой победой и говорить, что Украины больше нет, или мы будем иметь те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем. Или победы на линии фронта, или диверсии, которые будут делать украинцы на нашей территории, — высказался Гончаров.
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт. По его мнению, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего. Также он не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего.