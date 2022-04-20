Назван единственный способ лишить Поклонскую госнаград

В России государственных наград можно лишиться только в соответствии с указом президента, который выносится на основании представления суда, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Таким образом он прокомментировал слова главы комитета по законодательству крымского парламента Сергея Трофимова, который заявил, что заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую могут лишить государственных наград из-за высказывания о символике спецоперации России на Украине (Z и V).

Обязательное условие для лишения госнаград — вступившее в законную силу решение суда о признании награждённого виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Поэтому, что касается заявления вот этого Сергея Трофимова, оно не соответствует действующему законодательству ни коим образом, — пояснил адвокат.

Чтобы лишить человека госнаград, нужно сначала возбудить в отношении него уголовное дело, привлечь к уголовной ответственности и осудить. После этого суд, который вынес обвинительный приговор, должен направить представление о применении дополнительного вида наказания как лишения госнаград в администрацию президента. Затем это представление рассматривает глава государства.

Президент принимает решение в виде указа о лишении человека госнаград. Это единственный и исключительный порядок лишения госнаград, — добавил Тропин.

По его словам, процедура лишения госнаград прописана в положении о государственных наградах Российской Федерации, утверждённом указом президента от 2010 года.

Какого-либо другого порядка у нас не установлено. Да, есть ещё ст. 48 УК РФ, которая описывает, что такое лишение госнаград — это дополнительный вид наказания при совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления, — добавил адвокат.

Ранее Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби. Трофимов с этим не согласился и подчеркнул, что эта точка зрения не совпадает с позицией Вооружённых сил России, находящихся на передовой. Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя.