Назван единственный россиянин, которого точно не признают иноагентом Адвокат Жорин: кого иноагентом не признают, так это «жалобщика» Бородина

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Виталий Бородин

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, пока что, гарантированно не признают иностранным агентом из-за его постоянных жалоб на россиян, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, остальные, кто с чем-то не согласен, рискуют.

Говоря о шансах включения того или иного человека в реестр иностранных агентов, то, наверно, гарантированно не включат только самого Бородина, который на всех жалуется. Его точно, пока, включать не будут. Остальные, кто так или иначе с чем-то не согласен — рискуют, — подчеркнул Жорин.

Ранее активисты ФПБК обратились к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву иноагентом, передает Telegram-канал SHOT. Такое обращение последовало после слов Примадонны о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Как пишет канал, активисты назвали несколько причин, почему певицу нужно внести в соответствующий реестр. Они напомнили, что Пугачева покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине и стала резко высказываться в отношении СВО. Кроме того, она всячески поддерживает своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который также критикует действия российской армии.

Ранее певец Стас Михайлов заявил, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно. Пугачева не смогла остаться в стороне от подобного заявления и сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».

6 марта Росфинмониторинг внес бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Каспаров фигурирует в списке под номером 6212.