Назван доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний Atherosclerosis: подъем на 50 ступеней в день снижает риск сердечных болезней

Ежедневный подъем по лестнице на 50 ступеней снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека на 20%, утверждают американские ученые из Тулейнского университета. Согласно результатам их исследования, которые были опубликованы в журнале Atherosclerosis, те испытуемые, которые прекращали подниматься по лестнице во время эксперимента, имели более высокие риски появления сердечных болезней.

В исследовании приняли участие около 450 тысяч взрослых человек, общее время наблюдения за ними составило 12,5 года. По данным ученых, всего за время эксперимента среди участников было зафиксировано около 39 тысяч случаев атеросклеротической болезни сердца, 30 тысяч — ишемической болезни сердца, а также более 10 тысяч случаев ишемического инсульта. При этом отмечается, что те люди, которые преодолевали минимум 50 ступеней по лестнице в сутки, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний на 20% реже остальных.

Как утверждала ранее врач-диетолог Елена Соломатина, предотвратить инфаркт помогут жирная рыба, а также цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. По ее словам, эти продукты препятствуют повышению «плохого» холестерина в крови и образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.