Назван документ, который всегда необходимо иметь при себе

Граждане РФ по закону не обязаны постоянно носить с собой документ, удостоверяющий личность. Однако возникают ситуации, когда это бывает необходимо. При этом человеку совсем не обязательно предъявлять паспорт, его роль могут сыграть водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение или загранпаспорт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала адвокат Елена Кудерко.

Предъявить именно паспорт человеку могут предложить в ограниченном числе мест, например в банке при совершении финансовых операций, так как банковская тайна находится под охраной закона и разглашать её можно только её владельцу.

Также исключительно по паспорту возможен проход в суд и на режимные объекты. А вот в магазине при покупке алкоголя или сигарет продавца устроит любой документ, удостоверяющий возраст его владельца.

Паспорт понадобится и в том случае, если необходимо вернуть товар в магазин и для этого потребуется оформить документы. Здесь можно использовать не подлинник, а скан или фото документа.

Ранее сообщалось, что Минцифры примет решение о замене паспортов на смарт-карты до конца года.