Назван документ, избавляющий семейную пару от лишних судебных тяжб Адвокат Кремер: брачный договор может расстроить свадьбу или укрепить связь

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Брачный договор может расстроить свадьбу или, наоборот, укрепить отношения между супругами, заявила адвокат Юлия Кремер в разговоре с NEWS.ru. Она отметила, что процесс переговоров между супругами будет требовать от обоих участников гибкости.

Брачный договор может обезопасить вас от многих судебных разбирательств. Позволит избежать раздела в долях, что зачастую делает распоряжение и владение имуществом затруднительным, а порой и невозможным. Защитит собственность одного из супругов от претензий кредиторов другого. Но обсуждение условий брачного договора — сложный, требующий гибкости и специальных знаний, процесс, который может поставить под угрозу свадьбу, а может сделать брачные отношения честнее и увереннее, — заключила адвокат.

Кремер напомнила, что все нажитое супругами в совместной жизни после развода делится поровну. Это касается и имущества, и долгов. Доходы делятся даже в случае, когда супруги де-факто решили разъехаться, но юридически остаются родственниками.

Если вы разъехались, решив пожить отдельно, но брак не расторгли и в этот период заработали внушительную сумму либо приобрели квартиру, машину, будьте готовы, что это имущество подпадет под раздел, если сохранить семью не удастся, — пояснила эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что бывшая жена сооснователя Совкомбанка Василия Клюкина отсудила у экс-супруга 244 млн рублей. По информации журналистов, Анна Клюкина подала иск, узнав, что бизнесмен переводил себе деньги с ее счетов. Согласно данным СМИ, брачный договор предусматривал, что при расставании за супругами остается имущество, которое на них записано.