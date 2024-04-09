Назван «дешевый и сердитый» способ закрыть российское небо для дронов ВСУ Военэксперт Матвийчук: российское небо для дронов ВСУ могут закрыть «Шилки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Шилка»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что российское небо от украинских БПЛА способны полностью закрыть «дешевые, но сердитые» зенитные самоходные установки «Шилка», ЗУ-23-2, а также сдвоенные 57-мм установки. Он не исключил, что в зоне СВО также присутствуют ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

Дешевые, но сердитые средства ПВО для борьбы с многочисленными БПЛА ВСУ — «Шилки», «Тунгуски», «Стрела». ЗУ-23-2, сдвоенные 57-мм зенитки. Предположу, что они могут закрыть российское небо для БПЛА ВСУ. В СССР они производились тысячами как основные боевые машины поля боя, ими оснащались все сухопутные части, — считает Матвийчук.

По его словам, часть «Шилок», как и танков Т-55 и Т-62 советского производства, в данный момент находится на складах ВС РФ. Он подчеркнул, что ни один БПЛА, даже самолетного типа, не выдержит залпа подобных зенитных систем.

Ни один БПЛА ВСУ, даже крупный, самолетного типа, не выдержит залпа «Шилки» или «Тунгуски». Скорее всего, немалая часть из них хранится на складах ВС РФ. С нуля, думаю, экипаж можно обучить месяца за два, — подытожил Матвийчук.

Ранее глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. Он добавил, что этот объект хорошо защищен, поэтому Киев не сможет его уничтожить.